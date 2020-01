Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfallflucht, blauer Pkw flüchtet

Vlotho (ots)

(fl) Am Samstag, gegen 14:30 Uhr, befuhr in Vlotho ein schwarzer Pkw Nissan die Herforder Straße in Richtung Am Sandhückel. Im Kurvenbereich kam ihm ein blauer Pkw, evtl. ein Skoda Octavia, auf seiner Fahrspur entgegen. Dadurch musste der Nissan nach rechts ausweichen und berührte dabei die Leitplanke. Der unbekannte blaue Pkw flüchtete von der Unfallstelle, an dem Nissan entstand ein Schaden von ca. 2000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Direktion Verkehr unter 05221/888-0 entgegen.

