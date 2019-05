Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Zetteltrick- Polizei Herford warnt vor Betrugmasche

Vlotho (ots)

(sls) Betrüger lassen sich einiges einfallen, um Menschen im Kreis Herford zu täuschen und auch Straftaten zu begehen. Am gestrigen Dienstag gegen 15:00 Uhr ist eine 91-jährige Vlothoerin Opfer eines Trickbetruges geworden. Zwei unbekannte Täterinnen mit einem Kind klingelten an der Haustür der Geschädigten an der Langen Straße. Die Personen baten um einen Zettel, um für die Nachbarin eine Notiz zu hinterlassen. Die Geschädigte entfernte sich bereitwillig von der Wohnungstür und begab sich in das Wohnzimmer - die fremden Frauen folgten ihr. Während eine der Frauen den Zettel in Anwesenheit der Geschädigten schrieb, entwendete die zweite Person eine Geldbörse, sowie etwas Bargeld. Erst als die Personen die Wohnung verlassen hatten, bemerkte die Seniorin den Diebstahl. Die unbekannten Personen werden durch die Geschädigte mit einem Alter von 30 und 50 Jahren beschrieben. Das Kind habe das geschätzte Alter von 5 Jahren gehabt. Alle Personen sprachen gebrochen deutsch. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu den Personen oder zum Diebstahl machen können. Hinweise bitte an die Polizei Herford unter der Telefonnummer 05221-8880. Die Polizei Herford rät in diesem Zusammenhang allen Bürgerinnen und Bürger, fremde Personen nicht in ihre Wohnung zu lassen. Die große potentielle Hilfsbereitschaft und Unbedarftheit von älteren Menschen werden durch die Täter ausgenutzt. Deshalb "Bleiben sie vorsichtig" und kontaktieren sie im Zweifelsfall Bekannte, Freunde oder Nachbarn oder rufen sie die Polizei unter 110 an.

