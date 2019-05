Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit leichtem Personenschaden - Pkw wurde auf die Seite gedreht

Vlotho (ots)

(tie) Am Dienstag (28.5.) um 14:15 Uhr kam es im Kreisverkehr Salzuflener Straße / Wehrendorfer Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 27-jährige Vlothoerin befuhr die Salzuflener Straße mit ihrem Pkw VW Lupo in Richtung Valdorf und fuhr in den dortigen Kreisverkehr ein. Zeitgleich näherte sich auf der Wehrendorfer Straße aus Richtung Kalletal kommend eine 23-jährige Corsa-Fahrerin aus Herford, welche ebenfalls in den Kreisverkehr einfahren wollte. Dabei übersah sie die von links kommende Lupo Fahrerin, die sich bereits mit ihrem Fahrzeug im Kreisverkehr befand. Bei dem darauffolgenden Zusammenstoß beider Fahrzeuge wurde der Pkw der Vlothoerin auf die linke Fahrzeugseite gedreht, wobei die Fahrerin leicht am Kopf verletzt wurde. Ein Rettungs- und ein Notarztwagen wurden zur Unfallstelle entsandt. Die verletzte Fahrzeugführerin wurde vorsorglich in ein ortsnahes Krankenhaus verbracht, um mögliche weitere Verletzungen auszuschließen. Der Lupo war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 8000 Euro.

