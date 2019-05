Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Fahrraddiebstahl - Hochwertiges Fahrrad aus Schuppen entwendet

Herford (ots)

(tie) In der Zeit zwischen Montag (27.05) 06:00 Uhr bis zum darauffolgenden Tag um 08:00 Uhr wurde aus einem Schuppen an der Friedrichstraße ein Mountainbike entwendet. Das schwarz/grüne Fahrrad der Marke Morrison befand sich in einem Schuppen direkt neben einem Wohnhaus. Der Geschädigte bemerkte dies, da die Tür des Schuppens bei Tatendeckung aufstand. Die Polizei nimmt Hinweise auf den Täter unter der Telefonnummer 05221/888-0 entgegen.

