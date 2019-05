Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall- Pkw kommt von Fahrbahn ab

Bünde (ots)

(sls) Am Sonntagmorgen (26.5.) gegen 06:40 Uhr befuhr ein 18-jähriger Bünder die Horstsiekstraße aus Richtung Rödinghausener Straße kommend in Richtung Hansastraße. Im Verlauf der Straße kam der Fahrer, aus bisher nicht geklärter Ursache, mit seinem silbernen Mitsubishi nach rechts von der Fahrbahn an. Hierbei überfuhr er zunächst ein Verkehrszeichen und dann einen am Straßenrand stehenden Baum. Im Vorgarten eines anliegenden Grundstückes kam er letztendlich zum Stehen. Trotz des Unfallgeschehens war der Fahrzeugführer am Unfallort augenscheinlich unverletzt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 7500 Euro. Ermittlungen zur Unfallursache wird das Verkehrskommissariat Bünde aufnehmen.

