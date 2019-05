Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl von Kennzeichen

Herford (ots)

(sls) In der Zeit von Samstagnachmittag (25.05.) um 15:00 Uhr bis zum darauffolgenden Sonntagnachmittag entwendeten unbekannte Täter die Kennzeichen eines silbernen Seat Leon. Das Fahrzeug wurde durch den Geschädigten im oben genannten Tatzeitraum am Altensenner Weg am Straßenrand abgestellt. Ein Tag später bemerkte er, dass die amtlichen Kennzeichen BI-SW 1288 vorne und hinten entwendet wurden. Die Kennzeichen wurden mit der Halterung komplett aus der Verankerung gerissen, so dass auch ein Schaden am Pkw entstand. Hinweise zum Diebstahl erbittet die Kreispolizeibehörde Herford unter der Telefonnummer 05221-8880.

