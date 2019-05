Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Werkstatt- Täter schlagen Fenster ein

Hiddenhausen (ots)

(sls) Am vergangenen Wochenende (26.5.) drangen unbekannte Täter in eine Werkstatt der Jugendhilfe Schweicheln an der Herforder Straße ein. Bei dem Objekt handelt es sich um eine ehemalige Kirche, die zu einer Werkstatt umfunktioniert wurde. Die Täter schlugen ein Fenster im Bereich eines äußeren Holzlagers ein und gelangten in die Innenräume. Dort wurde ein Feuerlöscher dazu genutzt eine weitere Glastür einzuschlagen, um in weitere Räume zu gelangen. Diverse Schränke wurden geöffnet und durchwühlt. Genaue Angaben zum Diebesgut konnten bislang noch gemacht werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1000 Euro angegeben. Die Polizei nimmt Hinweise zum Einbruch, insbesondere auch zu verdächtigen Personen im Umfeld, unter der Telefonnummer 05221/8880 entgegen.

