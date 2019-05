Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Scheune - Täter stehlen sechs Motorsägen

Rödinghausen (ots)

(kup) Bereits in der Zeit zwischen Mittwoch (16.5.), 20:00 Uhr, und Donnerstag, 7:30 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in eine Scheune an der Straße "Auf der Drift" ein. Die Täter hebelten mehrere Türen auf und zerstörten ein Vorhängeschloss um in die verschiedenen Räume der Scheune einsteigen zu können. Aus einem der Räume entwendeten die Unbekannten mehrere Werkzeuge, darunter sechs Motorsägen und eine Heckenschere der Marke Stihl. Sowie einen Akkuschrauber der Marke Bosch. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 3.740 Euro. Hinweise zur Tat werden an das Kriminalkommissariat Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell