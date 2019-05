Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Frontalzusammenstoß auf der Osnabrücker Straße

Bünde (ots)

(mmb) Am Samstag (18.05.2019) gegen 12:45 Uhr kollidierten auf der Osnabrücker Straße in Höhe der Schmiedestraße zwei PKW frontal. Ein 23-jähriger PKW-Fahrer aus Bünde hatte hier einen als Linksabbieger wartenden PKW zunächst übersehen und war dann, um eine Kollision mit diesem Skoda zu vermeiden, in den Gegenverkehr gefahren. Hier kollidierte sein Opel Corsa mit dem entgegenkommenden Audi eines 24-jährigen Fahrzeugführers aus Rödinghausen. Die Fahrzeugführer wurden durch Rettungskräfte einem Krankenhaus zugeführt. An den beiden Fahrzeugen entstanden Totalschäden. Die Osnabrücker Straße wurde im Bereich der Unfallstelle für rund 1,5 Stunden gesperrt.

