POL-BOR: Bocholt - Diebe hatten es auf Motorräder abgesehen

Bocholt (ots)

Am Samstagabend entwendeten bisher unbekannte Täter in der Zeit zwischen 19.00 und 20.45 Uhr ein Motorrad. Das weiße Leichtkraftrad der Marke KTM, Typ 125 Duke im Wert von etwa 2.800 Euro hatte auf dem Berliner Platz gestanden. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (Telefon 02871 / 299-0).

Bereits gegen 18.30 Uhr hatten mehrere Jugendliche versucht auf dem Berliner Platz ein Kleinkraftrad zu entwenden. Der Besitzer des Motorrads bemerkte den Diebstahl, verständigte die Polizei und sprach die Jugendlichen an. Eingesetzte Polizeibeamte konnten einen den flüchtenden Täter stellen. Sie stellten die Personalien des Jugendlichen aus Bocholt fest, übergaben ihn in die Obhut der Eltern und fertigten eine Anzeige.

