POL-HF: Unbekannte entwenden Daimler Sprinter

Herford (ots) - (hay) In der Nacht von Donnerstag (6.12.) auf Freitag entwendeten unbekannte Täter einen weißen Daimler Sprinter mit dem amtlichen Kennzeichen HF-HS730. Das Fahrzeug einer Fliesenfirma stand verschlossen auf der Straße An der None. Das Firmenlogo befindet sich vorne, hinten und an den beiden Fahrzeugseiten. Der Zeitwert des Sprinters wurde auf circa 30.000 Euro beziffert.

