POL-HF: Drei Firmeneinbrüche

Rödinghausen (ots) - (hay) Am Sonntagabend (2.12.) gegen 21:30 Uhr wurden der Polizei ein Einbruch in einer Firma im Daimlerring im Ortsteil Ostkilver gemeldet. Die unbekannten Täter hebelten die Zugangstür auf und betraten das Gebäude. Während der Tatortaufnahme stellten die Beamten fest, dass in zwei weitere Firmen eingebrochen wurde. Ein Tatzusammenhang ist wahrscheinlich. In allen Fällen können noch keine Angaben zum möglichen Diebesgut gemacht werden. Der reine Sachschaden wird auf circa 1.000 Euro beziffert. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 05221 888-0 in Verbindung zu setzen.

