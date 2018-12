POL-HF: Verkehrsunfall mit leichtem Personenschaden

Löhne, Bünder Straße (ots) - Bro: Am Freitag, 30.11.2018, um 16:35 Uhr, ereignet sich Löhne, Bünder Straße in Höhe der Einmündung Parkstraße, ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 26jährige Löhnerin fuhr mit ihrem PKW Toyota die Bünder Straße in Richtung Innenstadt. In Höhe der Parkstraße kam die Fahrzeugführerin nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr den dortigen Gehweg und prallte gegen eine Straßenlaterne. Glücklicherweise wurde die Löhnerin dabei nur leicht verletzt. Wenn erforderlich wird sie sich selbständig in ärztliche Behandlung begeben. Der verunfallte Toyota musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Insgesamt entstanden Sachschäden von 6000 Euro.

