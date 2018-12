POL-HF: Reifendiebstahl vom Gelände eines Autohauses

Bünde, Herforder Straße (ots) - Bro. In der Zeit vom 29.11.2018, 22:00 Uhr, bis zum 30.11.2018, 07:30 Uhr, wurden von 4 Fahrzeugen auf dem Gelände eines Autohauses in Bünde, Herforder Straße, die Räder entwendet. Es handelt sich um Leichtmetallräder (Größe 8Jx19) mit Reifen der Dimension 245 R19. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 9000 Euro. Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich mit der Direktion Kriminalität der Kreispolizeibehörde Herford unter der Rufnummer 05221-8880 in Verbindung zu setzen.

