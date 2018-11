POL-HF: Körperverletzung, Opfer erleidet Kopfverletzung

Herford (ots) - (fl) Am frühen Samstagmorgen, gegen 3 Uhr, wurde ein 18-jähriger Bielefelder an einer Diskothek an der Wittekindstraße in Herford von einem unbekannten Mann attackiert. Der Unbekannte würgte ihn und drückte ihn anschließend gegen eine Wand. Das Opfer erlitt dabei eine Verletzung am Kopf, die in einem örtlichen Krankenhaus behandelt werden mußte. Der Täter wird beschrieben als ca. 175cm groß, mit Glatze und Vollbart. Hinweise nimmt die Direktion Kriminalität unter 05221/888-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell