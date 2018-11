Kirchlengern (ots) - (um) In der Nacht zum Mittwoch (21.11.) brannten aus bisher ungeklärten Gründen Abfallbehälter in einer Wohnsiedlung am Fasanenweg. Frühmorgens, gegen 08:00 Uhr, bemerkten Anwohner die qualmenden Überreste der Mülltonnen in der Nähe ihrer Hauseinfahrt. Die Hitze des Brandes erzeugte an einem nahestehenden PKW eine Schmelzung im vorderen Bereich der Motorhaube und Stoßstange. Die Reste des Feuers konnten mit Eigenmitteln der Geschädigten gelöscht werden. Der Schaden beträgt etwa 3.500.- Euro. Die Polizei ermittelt in diesem Fall und bittet um Zeugenangaben. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

