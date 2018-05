POL-HF: Verkehrsunfall mit leichtem Personenschaden

Herford, Mindener Straße/Im Großen Vorwerk (ots) - Bro. Am 05.05.2018, um 10:25 Uhr, ereignete sich in Herford, Mindener Straße / Im Großen Vorwerk ein Verkehrsunfall mit leichtem Personenschaden. Eine 88jährige Fahrzeugführerin aus Hiddenhausen befuhr mit ihrem PKW BMW die Mindener Straße stadteinwärts. Von der Mindener Straße wollte die BMW-Fahrerin dann nach links in die Straße "Im Großen Vorwerk" abbiegen. Dabei beachtete sie nicht eine 57jährige Bad Oeynhausenerin, die mit einem PKW Seat die Mindener Straße stadtauswärts befuhr. Bei dem Zusammenstoß wurde die Seat-Fahrerin leicht verletzt. Beide beteiligten Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie von der Unfallstelle abgeschleppt werden mussten. Der geschätzte Gesamtschaden beläuft sich auf 12000 Euro.

