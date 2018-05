POL-HF: Dachstuhlbrand eines Mehrfamilienhauses

Löhne (ots) - (ms) Am Freitagnachmittag gegen 16.45 Uhr geriet in Löhne aus bislang unbekannten Gründen der Dachstuhl eines Wohnhauses an der Königstr. in Brand. Da der Brand durch Anwohner und Passanten frühzeitig bemerkt wurde konnten sich alle Anwohner des Hauses unverletzt in Sicherheit bringen. Der Brand wurde durch mehrere Feuerwehren aus Löhne und Hiddenhausen gelöscht. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei hinsichtlich der Brandurasche sind noch nicht abgeschlossen. An dem teilweise nicht mehr bewohnbaren Wohnhaus entstand ein Gebäudeschaden von ca. 100.000 Euro. Für die Dauer der Löscharbeiten musste die Königstr. für ca. 3 Stunden voll gesperrt werden.

