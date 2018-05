POL-HF: Ordnungspartnerschaft der Polizei und der Stadt Vlotho- Übung an der Weser-Sekundarschule Vlotho

Vlotho (ots) - (hay) Seit dem März 2018 besteht eine Ordnungspartnerschaft zwischen der Stadt Vlotho und der Kreispolizeibehörde - Polizeiwache Vlotho. Diese Kooperationsvereinbarung beinhaltet unter anderem die enge Zusammenarbeit zwischen der Weser-Sekundarschule und der Polizei in Vlotho. Eine praktische Umsetzung erfolgte dann am Mittwoch (2.5.) in Form einer gemeinsamen Übung an der weiterführenden Schule in der Jägerortstraße. Die Schulleitung nutzte die Möglichkeit, einen Brandalarm und die damit verbundene geordnete Evakuierung zu trainieren. Für die Polizei Vlotho stand bei dieser gemeinsamen Übung die Koordinierung und Durchführung der Durchsuchung des geräumten Gebäudes im Vordergrund. Hierbei kamen insbesondere Diensthunde der Polizei zum Einsatz. Die Diensthundeführer der Kreispolizeibehörde Herford wurden durch ihre Kollegen und deren Hunde der Nachbarkreise Lippe, Bielefeld, Höxter und Gütersloh unterstützt. Schulleitung und Polizei ist das deutliche Signal wichtig, dass gerade der Schutzbereich Schule keinen rechtsfreien Raum zulässt. Die erfolgreich verlaufende Übung wurde in der Zeit zwischen 9.00 Uhr - 11.00 Uhr durchgeführt. Die Polizei fand keine verdächtigen oder verbotenen Gegenstände.

