Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kupferplatten aus Trafohaus gestohlen

Übach-Palenberg-Holthausen (ots)

Am 10. Juli (Montag) kam es gegen 22.30 Uhr zu einer Störung an einer in der Nähe der Landstraße 164 gelegenen Windkraftanlage. Als ein Mitarbeiter am Folgetag die Störung beheben wollte, stellte er fest, dass eine Tür des Trafohauses gewaltsam geöffnet wurde. Im Trafohaus hatten unbekannte Täter die Stromversorgung unterbrochen und drei Kupferplatten abgeschraubt und entwendet.

