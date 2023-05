POL-HS: Fahrradfahrer nach Verkehrsunfall gesucht

Wegberg (ots) - Am Samstagabend (27. Mai) wurden Polizei und Feuerwehr gegen 22.45 Uhr über eine brennende Gartenlaube an der Straße Forst informiert. Beim Eintreffen standen bereits mehrere Gartenhäuser in Brand. Der Feuerwehr gelang es, die Flammen zu löschen. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache aufgenommen. Rückfragen bitte an: ...

mehr