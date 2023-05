Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Drei Verletzte nach Verkehrsunfall auf der B 57

Hückelhoven-Baal (ots)

Am Morgen des 22. Mai (Montag), um 7.30 Uhr, befuhr ein 62-jähriger Mann aus Linnich mit seinem weißen Kombi der Marke Mitsubishi die Bundesstraße 57 aus Richtung Körrenzig kommend in Richtung Baal. Auf Höhe der Straße Am Königsberg wollte eine 33-jährige Pkw Fahrerin zur gleichen Zeit mit ihrem Mercedes auf die B 57 in Richtung Körrenzig abbiegen. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Pkw. Dabei kippte der Wagen des Mannes auf die Seite, der Fahrer wurde schwer und das auf dem Beifahrersitz befindliche 10-jährige Kind leicht verletzt. Der Mann wurde in ein Krankenhaus verbracht, wo er stationär verblieb, der Junge zur Kontrolle in eine Kinderklinik transportiert. Die Hückelhovenerin zog sich ebenfalls leichte Verletzungen zu. Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb die B 57 zwischen Körrenzig und Baal einseitig für den Verkehr gesperrt.

