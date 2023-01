POL-HS: Diebstahl auf Baustelle

Erkelenz (ots) - Als ein Mann am Montagabend (23. Januar) gegen 17.55 Uhr in seine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Straße Am Schneller zurückkehrte, überraschte er einen männlichen Unbekannten, der zuvor ersten Erkenntnissen zufolge über ein Fenster gewaltsam in die Wohnung eingedrungen war. Der Täter war etwa 170 Zentimeter groß und komplett schwarz gekleidet. Er flüchtete, nachdem er entdeckt wurde, ...

mehr