POL-HS: Verkehrskontrollen am vergangenen Wochenende

Erkelenz-Schwanenberg (ots) - Einbrecher hebelten ein Fenster eines Kindergartens an der Straße In der Schlei auf. Ob etwas gestohlen wurde, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht gesagt werden. Der Tatzeitraum lag zwischen dem 20. August (Samstag), 15.30 Uhr, und dem 21. August (Sonntag), 08.30 Uhr. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

