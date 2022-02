Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Haus

Heinsberg-Waldenrath (ots)

Zwischen 16 Uhr und 19 Uhr drangen Unbekannte am Sonntag (13. Februar) gewaltsam in ein Haus in der Straße An der Maar ein und entwendeten, nachdem sie es nach Wertgegenständen durchsucht hatten, Schmuck und Bargeld.

