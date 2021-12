Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruchsdiebstahl

Erkelenz-Granterath (ots)

Durch ein verschlossenes Tor drangen unbekannte Täter am Mittwoch (22. Dezember), zwischen 14 Uhr und 15.15 Uhr, in eine Werkhalle an der Heerstraße ein. Von dort aus gelangten sie in das angrenzende Wohnhaus. Sie stahlen nach ersten Erkenntnissen Schmuck und Bargeld. Zeugen beobachteten eine männliche Person, die etwa 30 bis 40 Jahre alt war und südländisch wirkte. Der Mann sprach mit Dialekt, hatte eine normale Statur und war mit hellblauer Jeans, einer Sweatshirt Jacke, einer schwarzen Mütze und Sneakers bekleidet. Auffällig war eine silberne Dolce & Gabbana Gürtelschnalle. Der Unbekannte wurde dabei beobachtet, wie er die Werkhalle verließ. Wer hat Beobachtungen gemacht oder kann Hinweise auf die Identität des unbekannten Mannes geben? Zuständig ist in diesem Fall das Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz, Telefon 02452 920 0. Auch online können Hinweise gegeben werden, über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

