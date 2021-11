Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Geldbörse aus Fahrzeug entwendet

Hückelhoven-Baal (ots)

Aus einem Pkw, der an der Graf-von-Galen-Straße stand, haben unbekannte Täter eine Geldbörse entwendet. Die Tat ereignete sich zwischen 19.30 Uhr am Dienstag (22. November) und 15 Uhr am Mittwoch (23. November).

