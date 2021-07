Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Tabakwaren nach Einbruch in Verbrauchermarkt entwendet

Übach-Palenberg-Übach (ots)

Am Sonntagmorgen (4. Juli), gegen 9 Uhr, drangen Personen auf bislang ungeklärte Weise in einen Verbrauchermarkt in der Boschstraße ein und entwendeten im Kassenbereich Tabakwaren.

