Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl eines Motorrads

Zeugen gesucht

Gangelt (ots)

Auf dem Parkplatz des Freibads in Gangelt stahl ein unbekannter Täter am 20. Juni (Sonntag) gegen 16.50 Uhr ein Motorrad mit Heinsberger Kennzeichen (HS-). Der Dieb wurde noch bei der Flucht beobachtet. Er war männlich, von schlanker Statur und etwa 175 bis 180 Zentimeter groß. Bekleidet war er mit einer hellen kurzen Hose und dunklem Oberteil. Ferner trug er einen schwarzen Motorradhelm mit verspiegeltem Visier. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat in Geilenkirchen zu melden, Telefon 02452 920 0. Es besteht ebenfalls die Möglichkeit, einen Hinweis über das Hinweisportal auf der Internetseite der Polizei Heinsberg weiterzugeben. Hierzu kann auch der direkte Link https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis genutzt werden.

