Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Radfahrer nach Zusammenstoß mit PKW schwer verletzt

Erkelenz (ots)

Ein 26 Jahre alter Mann aus Iserlohn fuhr mit seinem PKW am Dienstag (8. Juni) gegen 10.20 Uhr auf der Roermonder Straße aus Richtung Sankt-Rochus-Weg kommend auf den Kreuzungsbereich Roermonder Straße / Venloer Straße zu. Er beabsichtigte, auf die Roermonder Straße in Fahrtrichtung Krefelder Straße abzubiegen. Hierbei kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß mit einem 60-jährigen Erkelenzer, der mit seinem Fahrrad den dort verlaufenden Radweg nutzte. Der Radfahrer verletzt sich hierbei schwer und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

