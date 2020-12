Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Lampen auf Friedhof beschädigt

Übach-Palenberg-FrelenbergÜbach-Palenberg-Frelenberg (ots)

Unbekannte Täter beschädigten zwischen Samstag, 19. Dezember, 14.30 Uhr und Sonntag, 20. Dezember, 13 Uhr, die Scheinwerfer zweier Laternen und beschmierten einen Laternenmast sowie einen Stromkasten mit schwarzer Farbe. Zudem beschädigten sie an mehreren Gräbern die Grablampen durch das Abbrennen von Sprengkörpern. Zeugen, die Hinweise auf die Täter haben oder Beobachtungen gemacht haben, die mit den Taten in Verbindung stehen, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Geilenkirchen zu melden, Telefon 02452 920 0.

