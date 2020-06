Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fahrkartenautomat gesprengt

Heinsberg-Horst (ots)

Am Bahnsteig an der Mühlenteichstraße beschädigten Unbekannte einen Automaten für Fahrkarten durch eine Explosion. In der Nacht zum Freitag, 19. Juni, gegen 0.20 Uhr, hörten Zeugen eine laute Detonation aus Richtung des Bahnhofs. Ein Zeuge konnte zwei dunkel gekleidete Personen sehen, die kurz nach dem Knall mit einem silbernen oder grauen Pkw mit Stufenheck in Richtung der Ortschaft Himmerich flüchteten. Ob etwas aus dem Automaten entwendet wurde, wird zurzeit noch ermittelt. Weitere Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten, werden gebeten sich mit dem Kriminalkommissariat in Geilenkirchen, unter der Telefonnummer 02452 920 0, in Verbindung zu setzen.

