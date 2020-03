Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Scheibe an zwei Pkw eingeschlagen

Gangelt-Stahe (ots)

In der Zeit zwischen dem 12. März (Donnerstag), 14 Uhr und dem 13. März (Freitag), 8 Uhr, schlugen unbekannte Personen die Seitenscheibe zweier Pkw ein, die auf der Straße Am Taubenberg parkten. Aus einem Fahrzeug wurde scheinbar nichts entwendet. Beim zweiten Pkw wurde die Scheibe durch die Tat stark beschädigt, die Täter drangen aber offenbar nicht in den Innenraum ein.

