Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Versuchter Einbruch in Kirche

Heinsberg-Dremmen (ots)

Unbekannte Täter versuchten in der Nacht zu Mittwoch, 18. Dezember, in ein Kirchengebäude an der Lambertusstraße zu gelangen. Sie hebelten an mehreren Türen und beschädigten diese dadurch. Die Türen hielten jedoch stand, so dass es ihnen nicht gelang, ins Gebäude einzudringen.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell