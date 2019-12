Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fahrzeugaufbrüche

Erkelenz (ots)

Unbekannte Täter öffneten am Sonntag, 8. Dezember, zwischen 3.15 Uhr und 15.10 Uhr, ein Fahrzeug, welches an der Straße Mergelfeld parkte. Ob sie daraus etwas entwendeten, wird noch ermittelt.

Zwischen Sonntag, 8. Dezember, 17 Uhr und Montag, 9. Dezember, 7.20 Uhr, wurde ein an der Straße Neumühle parkender Pkw aufgebrochen. Die Täter schlugen eine Seitenscheibe des Fahrzeugs ein. Sie entwendeten daraus eine Spiegelreflexkamera.

Ebenfalls durch das Einschlagen einer Seitenscheibe drangen unbekannte Täter in den Innenraum eines Fahrzeugs ein, das an der Rudolf-Diesel-Straße stand. Sie stahlen aus dem Kofferraum diverse Werkzeuge. Die Tat wurde am Montag, 9. Dezember, gegen 9.20 Uhr, entdeckt.

An der Straße Gentishof wurde, zwischen Samstag, 7. Dezember und Sonntag, 8. Dezember, ebenfalls ein parkendes Fahrzeug durch das Einschlagen einer Seitenscheibe aufgebrochen. In diesem Fall stahlen sie Münzgeld aus dem Innenraum.

Wer Beobachtungen gemacht hat, die mit einer der Taten in Zusammenhang stehen könnten, wird gebeten, sich zu melden. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz entgegen, Telefon 02452 920 0.

