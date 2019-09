Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Seitenscheibe eingeschlagen

Heinsberg-Dremmen (ots)

Unbekannte Täter entwendeten aus einem PKW, welches an der Straße Wiesenhang parkte, Kleingeld und eine Armbanduhr. Um an ihre Beute zu gelangen, schlugen die Täter eine Seitenscheibe des Fahrzeugs ein. Die Tat ereignete sich in der Nacht zum 5. September (Donnerstag).

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell