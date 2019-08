Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: 46 Kommissar-Anwärterinnen und -Anwärter starten in den Polizeiberuf

Bild-Infos

Download

Kreis Heinsberg (ots)

Eine erfreulich hohe Einstellungsquote verzeichnete die Kreispolizeibehörde Heinsberg zum Ende der diesjährigen Einstellungskampagne. Mit ihrem Einstieg in den gehobenen Polizeidienst steht 46 Kommissar-Anwärterinnen und -Anwärtern aus dem Kreis Heinsberg ein spannendes und vielseitiges Berufsleben bevor. Bevor sie von ihren zukünftigen Behördenleitern ihre Ernennungsurkunde erhielten, wurden die angehenden Polizistinnen und Polizisten in ihrer Heimat-Polizeibehörde herzlich willkommen geheißen. Der Abteilungsleiter Polizei, Polizeidirektor Andreas Bollenbach, zeigte sich sehr erfreut über die hohe Anzahl von Anwärterinnen und Anwärtern als Ergebnis einer intensiven Nachwuchswerbung im Kreis Heinsberg. Den jungen Kolleginnen und Kollegen gab er die besten Wünsche für eine erfolgreiche Polizeikarriere mit auf den Weg.

Von der landesweit hohen Zahl mit 2500 Neueinstellungen konnten die Polizeibewerber aus dem Kreis Heinsberg wieder besonders profitieren. Rund jeder dritte Bewerber aus dem Kreis Heinsberg wurde eingestellt. "Auch im nächsten Jahr bleibt es bei der hohen Zahl von Neueinstellungen, deswegen haben Bewerberinnen und Bewerber wieder gute Chancen, bei der Polizei NRW ein duales Studium zu beginnen", so Einstellungsberater Erik Dohmen, der im Kreis Heinsberg ab dem ersten Kontakt auch für die Betreuung im gesamten Bewerbungs- und Auswahlverfahren zuständig ist. Kurz vor Studienbeginn hatte er zu einem gegenseitigen Erfahrungsaustausch eingeladen und gab erste wichtige Informationen zum Berufsstart.

Die Kommissar-Anwärterinnen und Anwärter absolvieren bei der Polizei NRW ein duales Bachelor-Studium mit enger Verzahnung von Theorie und Praxis. Die theoretischen Studienabschnitte finden an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung im Fachbereich Polizei in Aachen statt. In mehreren Praktikumsblöcken wird ein Großteil der angehenden Kommissare auch in Polizeidienststellen des Kreises Heinsberg von erfahrenen Polizeibeamtinnen und -beamten im Rahmen des alltäglichen Dienstes ausgebildet. Damit ist die Kreispolizeibehörde Heinsberg eng in die praktische Ausbildung eingebunden, sodass viele der auszubildenden Polizistinnen und Polizisten ihre Heimatnähe behalten. Infos zum Polizeiberuf gibt es im Internet unter www.genau-mein-fall.de und https://heinsberg.polizei.nrw/

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell