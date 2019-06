Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Unfallbeteiligter Pkw Fahrer und Zeugen gesucht

Wassenberg (ots)

Bereits am Donnerstag (30. Mai) ereignete sich auf der Kreisstraße 20 bei Wassenberg ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Der 16-jährige Fahrer eines weißen Kleinkraftrades fuhr in Begleitung seiner 15-jährigen Sozia auf der Kreisstraße 20 von Birgelen in Richtung Myhl. In einer scharfen Rechtskurve, an einem ehemaligen Bahnübergang, wurde das Zweirad offenbar von einem entgegenkommenden Pkw am Hinterrad berührt. Durch diesen Anstoß stürzte der 16-Jährige mit dem Fahrzeug zu Boden und zog sich schwere Verletzungen zu. Auch die Sozia verletzte sich durch den Sturz leicht. Der Fahrer des entgegenkommenden Pkw hielt nach dem Unfall kurz an und fuhr dann in Richtung Orsbeck davon, ohne sich um die beiden Verletzten zu kümmern. Ein weiterer unbekannter Pkw Fahrer hielt an und fragte nach, ob die Gestürzten Hilfe benötigen würden. Da diese zunächst ihre Verletzungen nicht wahrnahmen, lehnten sie die Hilfe ab. Ein Landwirt half den Beiden, das Kleinkraftrad aus dem Seitenstreifen zu ziehen, während weitere Fahrzeuge die Unfallstelle passierten. Die beiden Verletzten begaben sich selbstständig zur Wohnanschrift und versorgten ihre Verletzungen. Erst einige Zeit später suchten beide Krankenhäuser auf und ließen sich behandeln. Die 15-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt und der 16-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu und musste stationär behandelt werden. Zur Klärung des Unfallgeschehens sucht die Polizei den Fahrer des entgegenkommenden Pkw. Auch die Fahrer, die ihre Hilfe anboten oder die Unfallstelle passierten und der Landwirt werden gebeten, sich zu melden. Zuständig ist das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg unter Telefon 02452 920 0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell