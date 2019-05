Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Einfamilienhaus

Wassenberg-Myhl (ots)

Indem sie eine Scheibe einschlugen, gelangten unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Straße Kirchenbusch. Im Inneren durchwühlten sie Schubladen und Schränke und entwendeten Bargeld. Die Tat ereignete sich zwischen 0 Uhr am Sonntag (19. Mai) und 10 Uhr am Montag (20. Mai).

