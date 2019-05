Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Geldbörse aus Haus entwendet

Hückelhoven-Ratheim (ots)

In ein Haus an der Schadestraße drangen Unbekannte am 20. Mai (Montag), gegen 17.15 Uhr, ein und entwendeten eine Geldbörse samt Bargeld und EC-Karte. Eine Anwohnerin hatte zeitgleich zwei Frauen in der Nähe des Hauses beobachtet, die offenbar durch die Nachbarschaft zogen und nach Spenden fragten. Nach Zeugenangaben war eine der Frauen etwa 20 Jahre alt, circa 165 Zentimeter groß und schlank. Sie hatte blondes, längeres Haar, trug eine längere Jacke oder einen Mantel in grün und schielte. Die zweite Frau war etwa 20 bis 25 Jahre alt und hatte dunkles Haar. Sie trug eine schwarze Jeans sowie einen grünen Parka mit Kapuze. Ob die Beiden mit der Tat in Verbindung gebracht werden können, wird nun ermittelt. Zeugen, die Hinweise auf die Frauen geben können oder sonstige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei Heinsberg. Zuständig ist das Kriminalkommissariat in Hückelhoven, Telefon 02452 920 0.

