Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: In Tankstelle eingebrochen und Tabakwaren entwendet

Wassenberg (ots)

Am Dienstag, 21. Mai, sind unbekannte Täter in eine Tankstelle an der Straße Forster Weg eingebrochen. Gegen 1.50 Uhr schlugen sie eine Scheibe ein und gelangten so in den Verkaufsraum, aus dem sie Tabakwaren entwendeten.

