Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: 2. Nachtrag zum Polizeibericht Nr. 123 von Freitag, 03. Mai 2019

Kreis Heinsberg (ots)

Wassenberg, L117, Fußgängerbrücke durch Kranauflieger beschädigt

Am Freitag, 03.05.2019, um 12:40 Uhr, befuhr ein 66jähriger Erkelenzer mit seinem Lkw mit Kranauflieger die L117 aus Richtung Niederlande kommend in Richtung Hückelhoven. An der Fußgängerbrücke Schwimmbad Wassenberg stieß der offensichtlich nicht ordnungsgemäß eingefahrene Kranhaken gegen das Brückengeländer, welches in Teilen daraufhin auf die Fahrbahn stürzte. Durch das Unfallgeschehen wurden keine Personen verletzt. Während der Unfallaufnahme und bis zum Abschluß der Brückenüberprüfung durch einen Sachverständigen blieb die L117 bis 15:47 Uhr in beide Richtungen gesperrt. Die Fußgängerbrücke kann bis zur Reparatur des Geländers nicht benutzt werden und bleibt gesperrt.

