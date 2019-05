Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fenster und Garage beschädigt

Wegberg-Gerichhausen (ots)

Am Mittwoch (1. Mai) musste eine Anwohnerin der Straße In Gerichhausen gegen 8.15 Uhr feststellen, dass sowohl eine Fensterscheibe ihrer Wohnung, als auch die Kunststoffverkleidung der Garage Beschädigungen in Form kleiner Löcher aufwiesen. Später konnten mehrere Projektile aufgefunden werden, die nun von der Kriminalpolizei technisch untersucht werden. Die Ermittlungen zu der Tat wurden aufgenommen.

