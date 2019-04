Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht vom 28.04.2019

Kreis Heinsberg (ots)

Delikte/Straftaten:

Einbrüche (Versuche)

Geilenkirchen

Am 28.04.2019, gegen 00:40 Uhr, versuchte ein unbekannter Täter, eine Glasscheibe des Kindergartens auf der Martin-Heyden-Straße einzuwerfen. Die Scheibe wurde dadurch erheblich beschädigt. In Tatortnähe anwesende Zeugen konnten dabei eine weitere Person (ca. 175-180cm groß; längere, dunkle Haare; trug eine graue Hose mit Löchern) beobachten, die vom Gelände des dortigen Gymnasiums über eine Mauer kletterte und in Richtung Kirche flüchtete. Die Person führte einen Feuerlöscher mit sich, den sie an der Kirche zurückließ.

Im Tatzeitraum 30.03.2019, 00:00 Uhr - 26.04.2019, 15:30 Uhr durchtrennten bislang unbekannte Täter zunächst ein Vorhängeschloss einer Gartentür und gelangten so auf das rückwärtige Grundstück eines freistehenden Einfamilienhauses auf der Straße "Auf'm Brunk". Hier ließen sie jedoch von jedem weiteren Vorhaben ab und entfernten sich unerkannt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell