Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Gasexplosion im Kofferraum

Erkelenz-Hetzerath (ots)

An der Houverather Straße kam es am Donnerstag (25. April), gegen 16 Uhr, zu einer Gasexplosion, bei der eine Person verletzt wurde. Ein 74-jähriger Mann aus Erkelenz hatte eine Gasflasche sowie eine Flasche Sauerstoff in seinem Kofferraum transportiert. Als er Gasgeruch bemerkte, hielt er mit seinem Fahrzeug an und öffnete den Kofferraum, um nach dem Rechten zu sehen. In diesem Moment gab es eine Explosion, durch die der Erkelenzer zu Boden geschleudert wurde. Er zog sich leichte Verletzungen zu. Die hinzugerufene Feuerwehr stellte fest, dass die Explosion durch ausgetretene Gase ausgelöst wurde. Das Fahrzeug wurde stark beschädigt. Die Ermittlungen dazu, wie es zu dem Unglück kommen konnte, dauern weiter an.

