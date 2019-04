Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Arbeitsunfall

Heinsberg (ots)

Am Mittwoch, 24. April, ereignete sich gegen 16.30 Uhr, auf einem landwirtschaftlichen Anwesen im Stadtgebiet Heinsberg ein Arbeitsunfall mit tödlichem Ausgang. Ein 86-jähriger Mann wurde in einem Stallgebäude von einer landwirtschaftlichen Arbeitsmaschine erfasst und so schwer verletzt, dass er kurz darauf verstarb. Die Ermittlungen dazu, wie es zu dem Unfall kommen konnte, wurden aufgenommen und dauern zurzeit noch an.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell