Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pressebericht Nr. 117 von Samstag, 27.04.2019

Kreis Heinsberg (ots)

Heinsberg, Unterbruch, Einbruch

In der Zeit zwischen Mittwoch, 24.04.2019, 21:00 Uhr und Freitag, 26.04.2019, 18:30 Uhr hebelten unbekannte Täter die Kellertüre eines in der Renovierung befindlichen Altbungalows auf und entwendeten diverse Maschinen und Installationsmaterial.

Wegberg, Rath-Anhoven, Einbruch in Wohnhaus

Unbekannte hebelten die rückwärtige Terrassentüre eines Einfamilienhauses in der Rather Straße auf und durchsuchten im Haus sämtliche Räumlichkeiten und Behältnisse nach Diebesgut. Was entwendet wurde, ist noch nicht abschließend geklärt. Tatzeit: Do., 25.04.2019, 13:00h bis Fr., 26.04.2019, 14:30h.

