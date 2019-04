Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebe entwenden Fahrzeugschlüssel und flüchten samt Pkw

Erkelenz (ots)

An der Brückstraße kam es zwischen Mittwoch (3. April), 20.30 Uhr und Donnerstag (4. April), 5 Uhr, zu einem weiteren Fall eines Fahrzeugdiebstahls. Unbekannte waren zunächst unbemerkt in ein Wohnhaus gelangt. Dort entwendeten sie den Schlüssel eines Pkw Toyota Yaris. Anschließend fuhren sie mit dem Wagen, an dem sich ein Heinsberger Kennzeichen (HS-) befand und auf dem Gehweg vorm Haus abgestellt war, davon.

