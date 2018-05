POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom 05.05.2018

Salzgitter (ots) - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Salzgitter-Lebenstedt, Kattowitzer Straße/Neißestraße, 04.05.2018, 21:30 Uhr

In den Abendstunden des Freitages biegt eine 48-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw von der Kattowitzer Straße in die Neißestraße ein. Dabei missachtet sie die Vorfahrt eines ihr entgegen kommenden Pkw, der ebenfalls in die Neißestraße einbog. Beim Zusammenstoß werden zwei Mitfahrerinnen im verursachenden Pkw leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Fahren unter Alkoholeinfluss und ohne Fahrerlaubnis mit Halterduldung

Salzgitter-Lebenstedt, Konrad-Adenauer-Straße, 05.05.2018, 04:10 Uhr

In den frühen Morgenstunden des Samstags meldete ein Zeuge einen in Schlangenlinien fahrenden Pkw, der bereits mehrfach den Bordstein zum Gehweg gestreift habe. Der Pkw wurde auf der Konrad-Adenauer-Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Beim 20-jährigen Fahrzeugführer wurde deutlicher Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Atemalkoholwert von 1,09 Promille. Des weiteren ist der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Den Fahrzeugführer erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis. Der ebenfalls stark alkoholisierte Halter des Fahrzeuges befand sich auch im Fahrzeug und duldete die Fahrt. Ihn erwartet nun ebenfalls ein Strafverfahren.

Rückfragen bitte an:



Polizei Salzgitter

Dienstschichtleiter PHK Torbusch

Telefon: 05341/ 1897-217

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell