Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Durch Trickdiebstahl EC-Karte erbeutet

Zeugen gesucht

Wegberg (ots)

Eine 63-jährige Frau wurde am 27. März (Mittwoch), gegen 11.45 Uhr, auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Straße Am Bahnhof von einer ihr unbekannten Frau angesprochen. Diese bat die Mönchengladbacherin darum, ihr Geld zu wechseln. Während die 63-Jährige der Bitte nachkam, beugte sich die Unbekannte mehrfach über die Geldbörse und zeigte auf die gewünschten Geldstücke. Nach dem Geldwechsel ging die unbekannte Frau davon. Die Mönchengladbacherin bemerkte erst kurze Zeit später, dass eine ihrer EC-Karten aus dem Portemonnaie fehlte. Als sie die Karte sperren ließ erfuhr sie, dass von ihrem Konto bereits Bargeld abgebucht worden war. Offenbar hatte die unbekannte Täterin die 63-Jährige bereits beim Bezahlvorgang mit der EC-Karte im Geschäft beobachtet und war so an die Geheimzahl gelangt. Die Diebin war zirka 25 Jahre alt, etwa 160 Zentimeter groß und schlank. Sie wirkte gepflegt, hatte schulterlange, dunkle Haare mit Mittelscheitel und trug eine dunkle Hose. Wer hat die Frau gesehen oder wurde ebenfalls von ihr angesprochen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz unter Telefon 02452 920 0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell